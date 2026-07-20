Korkunç kaza: Motosiklet, lokantadaki müşteriye çarptı

Kaza , 18 Temmuz’da saat 01.00 sıralarında Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Y.G.’nin kontrolünü yitirdiği 41 BHF 838 plakalı motosiklet , akaryakıt istasyonun yanındaki lokantanın camını kırıp içeri girdi. Motosiklet, masadaki müşteri B.K.'ye çarptı. Sürücü Y.G. ile B.K. savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.K. ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan kaza, lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.