Korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü emniyet şeridindeki servise çarptı
16.06.2026 16:04
Kartal'da emniyet şeridindeki servis aracına çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bekleyen servis aracına çarptıktan sonra yola savrulması ve arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.