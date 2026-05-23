Kornaya basarak otomobilleri sollayan yolcu otobüsü, manevralarıyla korkuttu

Antakya - İskenderun yolu Ovakent mevkiinde trafikte hızla ilerleyen yolcu otobüsü vatandaşları tedirgin etti. Seyir halindeki yolcu otobüsü, ısrarla kornaya basarak otomobilleri solladı ve trafiği tehlikeye düşürerek ilerledi. O anları korkuyla izleyen trafikteki bir vatandaşsa tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; otobüsün, trafikteki diğer araçlara kornaya basarak yol istediği, süratle ilerlediği ve zaman zaman tehlikeli manevralarla kazayla burun buruna geldiği görüldü.