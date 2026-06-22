Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: ''Yüzüme nasıl bakabilecekler''

22.06.2026 13:23

Son Güncelleme: 22.06.2026 13:38

DHA
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Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak