Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: ''Yüzüme nasıl bakabilecekler''
22.06.2026 13:23
Son Güncelleme: 22.06.2026 13:38
DHA
Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak
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