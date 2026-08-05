Küçükçekmece'de 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
05.08.2026 13:32
D-100 kara yolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı.