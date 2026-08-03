Küfürleşme kavgaya dönüştü: Yayayı kovalayıp darp ettiler

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü H.D.E. ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların birbirine küfretmesi üzerine araçta bulunan yolcu C.Y.'nin de tartışmaya dahil olmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü ile yolcu, bir süre kovaladıkları yayayı parkta darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, olay sırasında saldırganlardan birinin araçtan kesici alet aldığı da öne sürüldü. Yaşananlar, olay yerinden geçen bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, ARACI BAĞLANDI

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Otomobilin plakasından ve görüntülerden kimlikleri belirlenen sürücü H.D.E. ile yolcu C.Y. kısa sürede yakalandı. İki şüpheliye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı veya kişiyi ısrarla takip etmek ya da bu amaçla araçtan inmek' maddesi kapsamında toplam 360 bin lira idari para yazıldı. Sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulurken, şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.