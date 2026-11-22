Lokantada ölümle burun buruna geldi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
22.11.2026 10:58
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Sümer Mahallesi'ndeki lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı. Lokanta sahibi Suphi Atar, nefes almakta zorlandığını fark ettiği müşterisine Heimlich manevrası uyguladı. İlk yardım müdahalesiyle boğazındaki yiyecekten kurtulan kişi rahat nefes aldı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.