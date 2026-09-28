Makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Doğu Mahallesi’nde bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediğini belirleyerek çalışma başlattı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücünün M.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ‘Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme’ maddesinden toplam 90 bin lira ceza yazıldı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.