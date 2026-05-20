Malatya'da 5,6'lık deprem. Sarsıntı ve panik anları kamerada

20.05.2026 10:38

Son Güncelleme: 20.05.2026 10:49

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kente merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar sokağa çıkarken yaşanan panik ve sarsıntının etkisiyle bir marketteki ürünlerin devrildiği görüldü.