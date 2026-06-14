Maltepe Sahili'nde kazada otomobil alev topuna döndü
14.06.2026 23:52
İHA
Maltepe Sahil Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen otomobil ve yaşanan can pazarı, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.