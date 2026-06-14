Maltepe Sahili'nde kazada otomobil alev topuna döndü

14.06.2026 23:52

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Maltepe Sahil Yolu’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle alev topuna dönen otomobil ve yaşanan can pazarı, bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.