Maltepe'deki silahlı saldırıda avukatın olay yerinden kaçış anları ortaya çıktı

Olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Osman A. ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., silahla ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S.'ye ateş etti. Silahlı saldırıda Osman A. ile eşi Nursen A. olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali S. yaralandı. Yaralı avukat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan saldırı anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, saldırganın bacağından vurarak yaraladığı Emir Ali S.'nin olay yerinden koşarak kaçtığı anlar yer aldı.