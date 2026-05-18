Mardin'de ilginç kaza: Sürücüye güvercin çarptı
18.05.2026 15:37
Mardin’de, seyir halindeki motosikletin kadın sürücüsünün kaskına güvercin çarptı. O anlar, motosikletin kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Artuklu ilçesi Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki kadın motosiklet sürücüsünün kaskına, sağ taraftan hızla gelen güvercin çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan güvercin yola düştü, sürücü ise hızını azaltıp motosikletin kontrolünü korumaya çalıştı. O anlar, motosikletin kamerasına yansıdı.