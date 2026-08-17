Marmara Depremi'nde 17 can kurtardı

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 03.02'de başlayan ve 45 saniye süren sarsıntıda 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti.

7,4 büyüklüğündeki depremde 285 bin konut ve 40 binden fazla iş yeri hasar görürken, yüzbinlerce kişi evsiz kaldı.



Yıkımın en fazla yaşandığı yerlerden biri de Kocaeli'nin Körfez ilçesiydi. 17 Ağustos gecesi yardım ekipleri kadar vatandaş da canla başla mücadele etti. Onlardan biri olan Bedri Şendoğan sabahın ilk ışıklarına kadar kurtarma çalışmalarına katıldı, Şu an 71 yaşında olan Şendoğan o gece 17 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.