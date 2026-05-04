Masadaki dizüstü bilgisayarı çalan şüpheli yakalandı

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda bir işletmede masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarın çalındığı belirlendi. İhbar üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

İş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin I.A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, çaldığı dizüstü bilgisayarla kısa sürede gözaltına alındı. Ele geçirilen bilgisayar iş yeri yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.A., 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.