Metroda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Şişli Gayrettepe istasyonunda 24 Mayıs’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yolcunun yanına yanaşan 2 şüpheli, yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alıp kaçtı. Yolcu telefonunun çalındığını anlayınca şüphelilerin peşinden koşsa da yakalayamadı. Yolcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olayı gerçekleştiren şüphelilerin S.G ve İ.R olduğunu tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheliler, çaldıkları cep telefonu ile yakalandı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.