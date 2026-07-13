Minik gönüllüden büyük vefa: Şehit mezarlıkları ve çeşmeleri temizliyor

Osmaniye'de annesiyle birlikte uzun süredir yardım kuruluşlarının çalışmalarına destek veren Abdullah Eman, bu gönüllülük bilincini şimdi de şehir merkezindeki cami çeşmeleri, hayrat çeşmeleri ve mezarlıklara taşıdı. Kirli gördüğü çeşmeleri kendi imkânlarıyla temizleyen Abdullah, hiçbir karşılık beklemeden yaptığı çalışmalarla çevresindekilerin takdirini kazanıyor. Annesinin kendisine manevi, babasının ise maddi destek verdiğini anlatan Abdullah, artık babasına yük olmak istemediğini belirterek annesinin yaptığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarını satarak elde ettiği parayla temizlik malzemeleri aldığını söyledi.

Temizlik yaparken büyük mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Eman, telefon bağımlısı olmamak için kendisine böyle bir yol seçtiğini söyledi. Yaptığı çalışmaların insanlara örnek olmasını istediğini ifade eden Abdullah, "Videolarımda sürekli beyaz giyiniyorum. Çünkü beyaz, aydınlık, umut ve iyilik demek" dedi.

"Abdullah, daha 10 yaşında olmasına rağmen 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak davranışlar sergiliyor" diyen Hüseyin Yıldız, "Ben Abdullah'ın videolarını gördüğümde şehitlerimizin mezarlıklarını temizliyordu. Çok etkilendim. Benim rahmetli amcam da bir şehitti. Kendisine mesaj attım. Evimizin önünde, amcamız adına yaptırdığımız bir hayrat çeşmesi bulunduğunu ve yaklaşık 20 gündür ayağımın kırık olmasından dolayı temizliğini yapamadığımı söyledim. Kendisinin de cami ve hayrat çeşmelerini temizlediğini görünce, emeklerini ve bunu gerçekten içten, gönülden yaptığını düşündüğümü belirterek tebrik ettim. Bunun üzerine Abdullah'tan tekrar bir mesaj aldım. "Ben yarın size gelmek istiyorum." dedi. Teşekkür ettim. Ben kendisini bu temizlik için çağırmadığımı dile getirdim ama kendisi ısrarla geleceğini, bu işi severek yaptığını söyledi. Gurur duydum. Adresimi verdim. Abdullah bugün geldi ve evimizin önünde, rahmetli amcam adına yaptırdığımız hayrat çeşmesini tertemiz yaptı. Gerçekten yaptığı şey çok büyük yüreklilik isteyen bir davranış. Bunlar ancak gönülden yapılabilecek işler. Abdullah, daha 10 yaşında olmasına rağmen 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak davranışlar sergiliyor. Ailesini de bu güzel evlat için canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de "umut veren çocuk" olarak tanınmak istiyorum

"Kahramanmaraş'taki olaylardan dolayı telefon ve oyun bağımlısı olmaktan korktuğum için daha yararlı işler yapmaya karar verdim diyen" Abdullah Eman, "Ben normalde de insanlara yardım ediyordum. Sürekli annemle birlikte koli yapıyor, cami çeşmelerini temizliyorduk. Kahramanmaraş'taki olaylardan sonra kendi kendime, "Evde telefon oynamayayım, bağımlı olmaktan korkuyorum" dedim. Daha sonra cami çeşmelerini temizlemeye başladım ve yaptıklarımı sosyal medyada paylaştım. 15 Temmuz Şehitler Günü dolayısıyla da, o günden önce şehit olan kahramanlarımızın aileleri mezarlıkları temiz görünce mutlu olsunlar diye şehitlikte temizlik yaptım. Videolarımda sürekli beyaz giyiniyorum. Çünkü beyaz; aydınlık, umut ve iyilik demek. Osmaniye'de "umut veren çocuk" olarak tanınmak istiyorum" diye konuştu.

"Annemin yaptığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarımı satarak temizlik malzemesi aldım"

"Cem Özkök abinin videolarını izledim kendim de video çekmeye başladım, insanlardaki çevre duyarlılığını artırmak istedim" diyen Eman, "Normalde babam maddi destek veriyordu, ihtiyaçlarımı alıyordu. Babam askeri personel, babama çok yük olmak istemedim. Annemin yaptığı kurabiyeleri ve kendi oyuncaklarımı sattım. Elde ettiğim parayla deterjanlarımı alıp cami çeşmelerini temizledim. Herkesten çevremize karşı duyarlı olmasını istiyorum. Çöplerinizi yere atmayın, camileri ve hayrat çeşmelerini her zaman temiz tutalım" dedi.