Motokurye, polislerin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu

01.05.2026 21:43

DHA

Kayseri’de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir motokurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.