Motokurye, polislerin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu
01.05.2026 21:43
DHA
Kayseri’de trafikte seyir halindeyken nefes borusuna cisim kaçan bir motokurye, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerinin ‘heimlich’ manevrası ile hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.