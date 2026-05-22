Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahsa 46 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre Boğazköprü istikameti Osman Kavuncu bulvarı üzerinde seyreden 38 AND 521 plakalı motosiklette sürücü araç üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Kendi ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletlinin o anları diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda tehlikeli hareketlerde bulunan sürücüye 46 bin TL cezai işlem uygulanırken aracı ise 6 ay trafikten men edildi.