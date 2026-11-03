Muğla’da fırtına sonrası denizde hortum oluştu
03.11.2026 16:20
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde oluşan hortum, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini artıran sağanak, yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ören Mahallesi açığında hortum meydana geldi.
Deniz yüzeyinde dönerek hareket eden hortum, liman açıklarına kadar ulaştı.
Hortumun sahil boyunca ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.