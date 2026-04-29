Müşteriler kaçtı, kedi peşlerini bırakmadı

Olay, Cebeci Mahallesi’nde bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. İşletme sahibi ve çalışanların baktığı anne kedi , kendisiyle ilgilenen iki müşteriyi kovalamaya başladı. Kedinin kovaladığı iki kişi panik yaşayarak koşmaya başladı. Müşteriler kediden kurtulmaya çalışırken merdivenden atlayarak kuaförden uzaklaştı. Bu sırada kedi peşine takıldığı müşteriyi kaldırımdan yola kadar kovaladı. Çevredekilerin bakışları arasında yola doğru kaçan müşteri daha sonra kuaför salonuna geri döndü. Kedi ise merdivenlere kadar müşterinin peşinden bir kez daha koştu daha sonra sokağa döndü.

MÜŞTERİLER KAÇTI KEDİ PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşterilerin kuaför salonunda koşmaya başladığı, kedinin ise müşterileri kovaladığı anlar görülüyor. Görüntülerde kedinin müşterinin sokakta peşinden koştuğu anlar da yer alıyor. Kediden kaçtıktan sonra kuaföre geri dönen müşteri hızla kapıyı açıp içeri giriyor. Bu sırada dışarıda oturanlar ise yaşananları izliyor.