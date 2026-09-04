Nevşehir Gülşehir'de feci traktör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen römork takılı traktör, 1 Eylül'de Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde rampadan inerken aniden hızlandı. ​​​​​​​Sürücünün kontrolünden çıkan traktör, bir süre sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile traktördeki Makbule Koçak (75) ve M.S. sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Koçak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.