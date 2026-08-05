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Nilda Müge’nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada

05.08.2026 20:39

DHA
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Şişli'de eczaneden ilaç alan kardeşini beklediği sırada silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in, eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın (35) tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.