Ofisteki gizemli sesin peşine düştü, tabelayı sökünce gerçek ortaya çıktı

Olay, İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’ndeki Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bir emlak ofisinde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ofise gelen çalışanlar çevreden sürekli yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin kaynağını bulabilmek için ofis içerisinde ve çevresinde arama yapan çalışanlar, bir süre sonra ses kesilince kedinin nerede olduğunu tespit edemedi. Aradan yaklaşık 1-2 saat geçtikten sonra kedi sesi yeniden duyuldu. Ofiste bulunan emlakçı Adem Yıldırım, bu kez sesin geldiği noktayı dikkatlice takip etmeye başladı. İş yerinin dış cephesindeki tabeladan şüphelenen Yıldırım, tabelaya yaklaştığında yavru kedinin sesinin içeriden geldiğini fark etti.

Tabelayı kendi elleriyle söktü

Yavru kedinin tabelanın içerisinde mahsur kaldığını anlayan Yıldırım, tabelayı kendi imkanlarıyla sökmeye başladı. Tabelanın arka kısmına ulaşan Yıldırım, burada sıkışmış halde bulunan yavru kediyi fark ederek bulunduğu yerden çıkardı. Gece saatlerinde tabelanın arkasındaki boşluğa düşmüş olabileceği değerlendirilen yavru kedi kurtarılırken, Yıldırım ve arkadaşları kediye süt verdi. Korktuğu görülen yavru kedinin annesinin bulunması için de çevrede arama yapıldı.

"Ses kesildi, nerede olduğunu bulamadık"

Yaşananları anlatan emlakçı Adem Yıldırım, "Ofisteki arkadaşlar, ‘Buralarda bir kedi sesi var’ dedi. Etrafa baktık ama ses kesildi. Kahvaltı yaptık, aradan 1-2 saat geçti. Daha sonra ben burada dururken tekrar kedi sesi duydum. Hemen koştum, nereden geliyor diye. Zaten bu üst taraftan şüpheleniyordum. Yaklaşınca kedinin sesini içeriden duydum" dedi.

"Tabelayı sökünce kediyi çıkarttık"

Sesin kaynağını tespit etmesinin ardından tabelayı söktüğünü anlatan Yıldırım, "Tabelayı söktüm. Arkasına artık geceden mi düşmüş, ne zaman düşmüş bilmiyoruz. Oraya düşmüş. Allah’a şükür kediyi çıkartmış olduk. Sabah kedileri burada annesiyle birlikte görmüştük. İnşallah annesini de buluruz. Çok korktu. Süt verdik ama korkuyor, muhtemelen annesini arıyor. İnşallah annesini bulup teslim ederiz" ifadelerini kullandı.