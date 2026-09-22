Manisa'da lise önünde silahlı saldırı: Olay yerinden ilk görüntüler
22.09.2026 09:18
Son Güncelleme: 22.09.2026 09:36
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor.