Ölümden saniyelerle kurtuluş: Kaldırımda yürürken üzerine yangın kapısı düştü

Olay, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş merkezinin yangın çıkış merdivenine ait PVC kapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıkarak yaklaşık 7 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü. Kapının altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının üzerine yukarıdan PVC kapının düştüğü, kadının son anda kapının altında kalmaktan kurtulduğu ve ayağından yaralandığı görülüyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.