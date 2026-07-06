Osmaniye'de dehşet: 4 kişiye çarpıp kaçtı

Kaza , cumartesi akşam saatlerinde Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bulvar üzerindeki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar savrulup yaralanırken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin 4 kişiye çarpması ve sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.