Otobüs şoföründen duyarlı davranış. Kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark’a bağlı Alikahya-Umuttepe hattında sefer yapan belediye otobüsünün şoförü Ayhan Özdemir, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde seyir halindeyken, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine otobüsü durduran Özdemir, araçtan inerek kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı. Kaplumbağayı yol kenarındaki güvenli alana bırakan Özdemir, daha sonra seferine devam etti. Özdemir’in kaplumbağanın ezilmesini önlediği bu örnek davranışı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi