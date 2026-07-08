Otogara babasını almaya gelen taksici ile duraktaki şoförler arasında bıçaklı kavga

Olay, 2 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Abdüsselam Yusufoğlu ile kardeşi Nurettin Yusufoğlu, otobüsle gelen babaları Mehmet Çerkez Yusufoğlu'nu karşılamak için taksileriyle otogara geldi. Burada Yusufoğlu kardeşlerle otogardaki taksi durağında çalışan şoförler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sırasında taksi şoförlerinden biri Abdüsselam Yusufoğlu'na tokat attı. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Nurettin Yusufoğlu, taksi şoförleri Sami Kınay ile Ahmet Öztürk'ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Nurettin Yusufoğlu ile babası Mehmet Çerkez Yusufoğlu gözaltına alındı. Kavganın başlangıcı ile iki kişinin bıçaklandığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Sami Kınay ve Ahmet Öztürk taburcu edildi. Gözaltına alınan Nurettin Yusufoğlu ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı