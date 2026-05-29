Otoyol gişelerine çarpan otomobildeki karı-kocayı ölüm ayırdı

29.05.2026 19:24

DHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu'nun gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Şenol (63) yaralandı, yanındaki eşi Sevim Şenol (62) ise hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.