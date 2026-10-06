Polis, bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştirdi

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, gelen bağrışma sesleri üzerine duruma müdahale etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde bebeğin fenalaştığı ve ailesinin panik yaşadığı belirlendi. Bunun üzerine motorize trafik polisi, bebeği babasının kucağında motosiklete alarak acil servise götürdü. Bebeğin hastaneye ulaştırıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.