Polisten kaçarken düşürdüğü telefonu yakayı ele verdi, ehliyetsiz sürücüye 88 bin TL ceza kesildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Bağlık Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Sürücünün "Dur" ihtara uymayıp kaçması üzerine ekipler motosikleti kovalama başlattı. Yakalanacağını anlayınca motosikleti sokak üzerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheli, bu sırada cep telefonunu yere düşürdü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, düşürülen cep telefonundan kaçan şahsın B.A. olduğunu ve ehliyetsiz bulunduğunu tespit etti. Şüpheliye farklı maddelerden toplam 88 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.