Poşete dolanan kargayı baba ve oğlu kurtardı

Çoruh Nehri'nin korkuluk demirlerine takılan poşete dolanan ve hareket etmekte zorlanan kargayı, küçük çocuk Abdülkerim Mercimek fark etti. Hayvana tek başına müdahale edemeyeceğini anlayan çocuk, babası Abdülcelil Mercimek'ten yardım istedi.

Oğlunun isteği üzerine karganın olduğu yere gelen baba Abdülcelil Mercimek, hayvanı kurtarmak için kolları sıvadı. Baba ve oğlu, poşeti keserek, kargayı dolandığı yerden çıkardı. Hayvanın zarar görmemesi için babasını sık sık uyaran çocuk, karganın yeniden uçabilmesi için heyecanla bekledi.

Poşetten çıkarılan karga, doğaya bırakıldı. Önce yerde ilerleyen karga ardından havalanarak bölgeden uzaklaştı.

Yerde kalan poşet parçasının da çöpe atılmasını isteyen çocuk, hayvan sevgisinin yanı sıra çevre duyarlılığıyla da örnek davranış sergiledi. Daha önce de farklı hayvanların yardımına koşan Abdülcelil Mercimek ve oğlu Abdülkerim Mercimek, bu kez poşete dolanan kargayı kurtardı. Karga için seferber olan baba ve oğlunun çabaları yürekleri ısıttı.