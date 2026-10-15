Sağanak yağış köprüyü vurdu: Çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yanık Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Debisi artan taşkın sularının köprü ayaklarını ve zeminini aşındırması sonucu dere üzerinde bulunan köprü hasar görerek çökme aşamasına geldi.

Ulaşıma kapatıldı, ekipler teyakkuzda

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye hızla belediye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir facianın önüne geçmek adına hasar gören köprü şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilgili ekiplerin köprüdeki hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.