Sağanakta göle dönen sokakta böyle yüzdü

Midyat ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak; Bağlar, Ulucami, Yunus Emre ve Yeni mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yağışın en etkili olduğu noktalardan biri olan Yeni Mahalle'de bir kişi, göle dönen sokakta yüzdü. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda, kişinin suda bir süre ilerlediği görüldü.