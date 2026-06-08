Sarıyer'de "oyuncak silahla" direksiyon başına geçti, kısa sürede yakalandı

Edinilen bilgiye göre Sarıyer'de dün meydana gelen olayda elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak seyreden sürücü, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seyir halindeki araçtan silah teşhir eden sürücünün kimliği belirlendi. Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen E.K. (23) isimli şüpheli evinde yakalandı. Silahın oyuncak olduğu belirlenirken, şüphelinin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.