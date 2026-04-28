Şehir ortasında yaban domuzu paniği! 3 kişiye saldırdı
28.04.2026 12:13
DHA
Batman’da kent merkezine inen domuzu, farklı noktalarda 3 kişiyi yaraladı
Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezine inip sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşısına çıkan 3 kişiye saldırıp, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Domuzun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaban domuzu, bir süre sonra gözden uzaklaştı