Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
18.05.2026 01:33
Son Güncelleme: 18.05.2026 01:38
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan 2 polis memurundan Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, 'Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem' adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.
