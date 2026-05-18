Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı

18.05.2026 01:33

Son Güncelleme: 18.05.2026 01:38

DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan 2 polis memurundan Emrah Koç'un saz çalan bir arkadaşına eşlik ederek, 'Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem' adlı türküyü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.