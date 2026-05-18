Şehit polis memuru Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı
18.05.2026 11:46
DHA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un memleketi Van'ın Çaldıran ilçesindeki evinin önünde bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu görüntüler ortaya çıktı.
