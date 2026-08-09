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Sinop'ta kefal sürüsü dronla böyle görüntülendi

09.08.2026 14:17

AA
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Karadeniz'in Sinop kıyılarında avlanmak için deniz yüzeyine çıkan yüzlerce kefal balığı dronla görüntülendi.

1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi denizde görülen kefal yoğunluğu, balıkçıları umutlandırıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, zaman zaman avlanmak için deniz yüzeyine çıkan kefaller dronla görüntülendi.

 

Gerze ilçesi açıklarında dronla kaydedilen görüntüde, yüzlerce kefalin deniz yüzeyinde bir araya gelerek avlandıkları görülüyor.