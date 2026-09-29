SİPER hava savunma sistemini görev başında ilk kez NTV görüntüledi
29.09.2026 10:44
Son Güncelleme: 29.09.2026 14:24
Bölgesel gerilimler, hava savunmasının önemini artırdı. Türkiye, hava sahasını Çelik Kubbe ile güçlendiriyor. (NTV’nin özel dosyası)
Son dönemde artan bölgesel gerilimler, ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle hava savunması, her zamankinden daha kritik hale geldi. Türkiye de hava sahasını, yerli sistemlerle her geçen gün güçlenen Çelik Kubbe ile koruyor.
NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Mehmet Serhat Kahyalıoğlu’nun hazırladığı özel dosyayı izliyoruz.