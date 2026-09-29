SİPER hava savunma sistemini ilk kez NTV görüntüledi

Son dönemde artan bölgesel gerilimler, ülkelerin savunma kapasitelerini güçlendirmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle hava savunması, her zamankinden daha kritik hale geldi. Türkiye de hava sahasını, yerli sistemlerle her geçen gün güçlenen Çelik Kubbe ile koruyor.

NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Mehmet Serhat Kahyalıoğlu’nun hazırladığı özel dosyayı izliyoruz.