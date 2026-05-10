Şoför sürdü, sağlık çalışanı müdahale etti: Otobüste panik anlar

Olay, dün 26 numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Meydanı'ndan Kampüs istikametine seyir halinde olan otobüste yolculuk yapan bir vatandaş aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen şoför Onur Çelik'e bilgi verdi. Bu sırada araçta bulunan hemşire Vildan Karakaya da, fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Şoför Onur Çelik, otobüsün rotasını değiştirerek en yakın hastaneye doğru sürmeye başladı. Saniyelerle yarışan şoför, diğer yolcuların ve trafikteki duyarlı şoförlerin de desteğiyle rahatsızlanan vatandaşı acil servise yetiştirdi. Rahatsızlanan yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Zamana karşı yarış kameraya yansıdı

Araç içi kameralarına yansıyan görüntülerde, yolcunun fenalaşma anı, hemşirenin müdahalesi ve şoförün otobüsü hızla hastaneye ulaşmak için trafikte verdiği çaba anları yer aldı.

Başkan Alemdar tebrik etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şoföre ve duyarlı hemşireye teşekkür etti. Alemdar paylaşımında, "Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan Tıp Merkezi çalışanımız Vildan Hanım'a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur'a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.