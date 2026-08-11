Şoförün hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. denetimindeki Yıldızevler-Uğurevler-Şehir Merkezi seferini yapan özel halk otobüsü ile seyahat eden bir yolcu birden fenalaştı. Durum üzerine otobüs şoförü Ali Dalyak'ın hızlı bir şekilde rotasını hastaneye çevirmesiyle fenalaşan yolcu acil servise yetiştirildi. Otobüs şoförü ve yolcuların müdahalesi ile sedyeye taşınan yolcu tedavi altına alındı.

Yetiştirme anı kameraya yansıdı

Öte yandan yolcunun hastaneye yetiştirilme anları da saniye saniye otobüs içerisinde bulunan kameralara yansırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da otobüs şoförü Ali Dalyak’a müdahalesi için teşekkür etti.