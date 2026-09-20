SOLOTÜRK, Fransa'daki gösteriden görüntüler paylaştı
20.09.2026 15:54
SOLOTÜRK, Fransa’daki Saint-Dizier Hava Gösterileri’nden görüntüler paylaşarak, “Havacılık severlerle buluştuk, ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik” dedi.
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül'de düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte F-16 ile gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK, sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar yaşattı. Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği uçuşta, zorlu manevralar peş peşe sergilendi. SOLOTÜRK, performansıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösteriye ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılırken, "SOLOTÜRK, Fransa Saint Dizier Airshow'da havacılık severlerle buluştu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil etti" mesajı verildi.