Şov yapmak uğruna 39 bin TL ceza yedi

Arsuz ilçesinde motosikletli bir şahsın trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir halinde olduğu, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları polis ekipleri tarafından tespit edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, olayın Gökmeydan Mahallesi'nde yaşandığı ve sürücünün M.Y. isimli kişi olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 39 bin 966 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.