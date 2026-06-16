Sulama kanalına giren iki kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Böyle kurtarıldılar

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan kişileri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler ile çevredeki vatandaşların çalışması sonucu kanaldan çıkarılan 2 kişiye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.



Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.