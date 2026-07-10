Sürücünün panik anları: Motosikleti bir anda alev aldı
10.07.2026 13:54
Küçükçekmece’de arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü motosiklet, aniden alev alev yanmaya başladı.
Olay, dün saat 20.05 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Arızalandığı için sürücüsünün iterek götürdüğü 34 NEF 395 plakalı motosikletten bir anda duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, yol üzerindeki bir marketin önünde durdu. Motosiklet kısa sürede alev alev yanmaya başladı.
Marketin girişinde bulunan 5 litrelik su bidonlarıyla motosiklete müdahale etmeye çalışan sürücünün yardımına iş yeri sahibi koştu. Yangın, getirilen yangın söndürme tüpüyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosiklette hasar meydana gelirken, yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.