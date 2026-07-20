Süs balıkları yerine tehlikeli türler akvaryum tutkunlarının gözdesi oldu

"Önceliğimiz insanların bu canlıları tanıması"

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yiğit, önceliklerinin sadece satış yapmak olmadığını dile getirerek, "Vatandaşlardan oldukça güzel tepkiler alıyoruz. Şaşıranlar da oluyor, hayran kalanlar da. Aldığımız geri dönüşler ve tebrikler bizi mutlu ediyor. Aslında önceliğimiz sadece satış yapmak değil. İnsanların gelip bu farklı türleri görmesi, çocuklarını getirerek onları değişik canlılarla tanıştırması bizim için daha önemli. Amacımız, akvaryum kültürünü insanlara sevdirmek. Buradaki balıkların tamamı tatlı su balıklarıdır. Uygun akvaryum şartları sağlandığı sürece evlerde ve iş yerlerinde rahatlıkla beslenebilirler. Besleyemeyenler ise gelip burada bu canlıları görüp inceleyebilirler. Bizim için en önemli nokta insanların bu güzellikleri yakından tanımasıdır" diye konuştu.