Taksiyle göçmen kaçıran sürücüleri polis yakaladı: 334 bin TL ceza kesildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 25 Nisan tarihinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde takip neticesinde durdurulan 2 ticari taksi plakalı araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada; Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 5 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alındı, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 334 bin 500 TL idari para cezası yazılarak araçlar trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.