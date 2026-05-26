Tatilciler Bodrum'a akın etti: İlk 3 günde 67 bin araç giriş yaptı

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum 'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, tatilin başladığı cuma gününden bu yana 67 bin araç giriş yaptı. Gümbet, Bitez ve Ortakent mahalleri yönünde araç yoğunluğu yaşandı. Polis ve jandarma tarafından trafiğin akıcı hale gelmesi için aralıksız çalışmalar sürerken bazı noktalarda trafik durma noktasına geliyor. Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor.